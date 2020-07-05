البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج 1441هـ… اهم إجراءات الوقاية للحجاج

أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض عن البروتكولات الصحية الخاصة بموسم الحج عام 1441 هـ، بعد أن صرحت المملكة العربية السعودية بإقامة موسم الحجم ولكن بأعداد محدودة بعد تفشي فيروس كورونا الذي انتشر في البلاد، حرصاً على سلامة الحجاج تم تفعيل العديد من الإجراءات للوقاية.

البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج 1441هـ

تم إعداد البروتوكولات الصحية الجديدة الخاصة بموسم الحج هذا العام على عدم استطاعة أي شخص مشتبه به من الأشخاص القائمين على مسار الحج لديه أعراض مشابهة لمرض الأنفلونزا مثل “ارتفاع درجة الحرارة، السعال، احتقان الحلق، فقدان حاستي التذوق والشم” والتوقف التام عن العمل حتى الشفاء التام والحصول على قرار التعافي من الطبيب المعالج.

اهم الضوابط العامة لمقدمي الخدمة

عدم السماح بالدخول إلى الأماكن المقدسة “عرفات، مني، مزدلفة” بدون الحصول على تصريح بداية من تاريخ 1441/11/28ه‍ حتى نهاية اليوم الثاني عشرة من ذي الحجة لعام 1441ه‍.

تخصيص عمارة منفصلة وحافلة وجدول مسار خاص بالحالات المشتبه بها وفصلها عن الأشخاص الآخرين.