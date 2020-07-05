الشؤون الإسلامية تجدد فرش مسجد قباء بمبلغ 900 ألف ريال

أتمم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة اليوم أعمال فرش مسجد قباء بأفخم أنواع السجاد، والعمل على تعقيم نحو 11 ألف جامع ومرافقتها داخل المملكة العربية السعودية.

تكلفة تجديد مسجد قباء

فقد بلغت الكمية اللازمة لفرش السجاد ما يقرب من 4.988 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 900 ألف ريال سعودي، حيث تم تغطية مسجد قباء والساحات المجاورة له بأفخر أنواع السجاد عن طريق إحدى الشركات الوطنية.

كانت تلك الخطوة من ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية مع الهيئة العامة للأوقاف بالعمل على تعقيم وصيانة وتنظيف المساجد، كما أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قام بتنفيذ العديد من المشاريع المتطورة داخل مسجد قباء، وفتح المسجد طوال اليوم لاستقبال الزائرين والمصلين.

كما عمل على توسيع المصلى الخاص بركن النساء، حتى يمكن استيعاب عدد أكبر يصل إلى 1850 مصلية بدلاً من 1200 سيدة مصلية، كما تم تزويد المسجد بعدد من كاميرات المراقبة، والقيام بتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل الخاصة بدورات المياه، وزيادة أنظمة الإنارة داخل المسجد.