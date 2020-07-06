فتح باب التسجيل للمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام

أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب التسجيل لاستقبال الأشخاص المقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام، على أن يبدأ موعد التسجيل بداية من يوم الاثنين حتى يوم 19 ذي القعدة 1441هـ، ولقد تم اخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة جميع الحجاج

وزارة الحج والعمرة

أتاحت وزارة الحج والعمرة إمكانية تسجيل الأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج عبر الرابط الرسمي موقع وزارة الحج والعمرة كما أن التسجيل سوف يتم بناءً على الشروط الصحية والتنظيمية، على أن يتم ظهور نتيجة مطابقة معايير الترشيح للحج ستكون في 21 ذي القعدة 1441هـ.

مرض كورونا

انتشر في الآونة الأخيرة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في جميع البلاد حول العالم، تسبب في إحداث الكثير من الوفيات، كما يعمل العلماء حتى الآن على استخلاص مصل لعلاج هذا المرض،

فيروس كورونا هي مجموعة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الأمراض في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة.