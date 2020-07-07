زاد التساؤل حول المقول الشعبية المنتشرة بين الأشخاص وهي هل قولي “اسع يا عبد وأنا أسعى معاك” جائز شرعًا؟ الذي أجاب عليه وسيم يوسف “الداعية الإماراتي” إجابة مؤكدة وصريحة.

حكم مقولة هل قولي “اسع يا عبد وأنا أسعى معاك” جائز شرعًا؟

قال وسيم إن الله سبحانه وتعالى يقول: فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ، فهذا هو السعي، بمعنى عبارة “اسع يا عبد وأنا اسعى معاك” معناه ان العبد سوف يسعى والله سوف يعينه.

كما أن الله سبحانه وتعالى لن يعطينا مقدار من الذهب ولكنه ينتظر منا السعي، وذكر وسيم بعض الأمثلة على ذلك بالنبي نوح عليه السلام، فهو صنع السفينة ولم ينزلها الله عليه من السماء، وقيل أن نبي الله نوح قد بنى تلك السفينة وحده وقيل ساعده ابناءه، وكانت بمساعدة الوحي، فأوحى الله له خطوة بخطوة صناعة السفينة.

تسائل يوسف قائلًال”ماذا لم يرسل الملائكة ليصنعوها؟ لأن الله سبحانه لا يحب التواكل، وحين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فلماذا لم ينزل البراق ويأخذ النبي إلى المدينة؟”