موعد عيد الاضحى المبارك 2020 في السعودية

تبدأ عمليات البحث والتساؤلات بشكل كبير عن موعد عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية، حيث يختلف عن أي عاماً مضى بسبب فيروس كورونا المستجد، مما جعل المملكة العربية السعودية تفرض العديد من القرارات وتفرض حظر التجوال على المواطنين وغلق المساجد والاكتفاء برفع الأذان للصلاة وهذا لسرعة وقف انتشار فيروس كورونا ومحاولة السيطرة عليه

موعد عيد الاضحى

أيام قليلة ويهل علينا شهر الخير والأحب إلى الله لأن الله قال أن أفضل أيام الدنيا العشر الأوائل من ذي الحجة، تأتي وقفة عرفات هذا العام 2020-1441 يوم الخميس الموافق 30 من يوليو 2020، ونتمنى من الله أن يكون الأيام القادم مليئة بالخير ورفع البلاء.

على أن يتم الإعلان عن رؤية هلال شهر ذي الحجة الذي تؤكد بشكل رسمي وفلكيا موعد أول أيام عيد الأضحى ولكن هناك أمور مؤكدة بنسبة كبيرة أنه العيد سوف يوافق يوم 31 من شهر أغسطس القادم 2020 ويستمر حتى يوم 3 من أغسطس ويحصل فيه العاملين على عطلة رسمية مدفوعة الأجر وكل عام والأمة الإسلامية بكل خير ورخاء.