السعودية تفتح باب التسجيل للمقيمين لأداء مناسك الحج

أعلنت السعودية عن فتح باب التسجيل للأجانب المقيمين في المملكة الراغبين في أداء مناسك الحج، وذلك فقط بنسبة 70 % من مجموع الحجاج هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء البلاد حول العالم.

فتح باب التسجيل لأداء مناسك الحج

حيث كانت السعودية قد قررت إقامة موسم الحج هذا العام ولكن بشكل محدود من خلال حضور ألف شخص فقط من المقيمين في المملكة على أن يشكّل هؤلاء 70 في المئة من مجموع الحجاج، كما سيقتصر الحج هذا العام على من هم أقل من عمر الخامسة والستين، والذين لا يعانون من أمراض مزمنة، وذلك نظرا للمخاوف المرتبطة بتواصل انتشار وباء فيروس كورونا في العالم.

ستكون الأولوية بين المقيمين الأجانب “لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة”.

وأعلنت فتح باب التسجيل عبر موقع إلكتروني حتى الجمعة، على أن يجري بعد ذلك الاختيار من بين المتقدّمين لأداء المناسك، بينما السعوديون، فإنهم يقتصرون على “الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد”.