تعرف على شروط الاضحية كاملة

أيام قليلة وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك، ويبقي البحث عن شروط الأضحية من الموضوعات الهامة التي تلقى اهتمام كبير قبل الذهاب، وشراء الاضحية وكان علماء الدين قد أوضح اهم الشروط التي يجب توافرها في الذبيحة.

شروط الاضحية

عند عقد النية بتقديم اضحية فيجب ان يتوفر عدد من الضوابط في الذبيحة سواء كانت من الأبل او البقر او الغنم، ومن أهم هذه الشروط هي: