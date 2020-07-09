تعرف على شروط الاضحية كاملة

أيام قليلة وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك، ويبقي البحث عن شروط الأضحية من الموضوعات الهامة التي تلقى اهتمام كبير قبل الذهاب، وشراء الاضحية وكان علماء الدين قد أوضح اهم الشروط التي يجب توافرها في الذبيحة.
شروط الاضحية
عند عقد النية بتقديم اضحية فيجب ان يتوفر عدد من الضوابط في الذبيحة سواء كانت من الأبل او البقر او الغنم، ومن أهم هذه الشروط هي:
- ان تكون الذبيحة من البقر او الإبل او الغنم.
- يكون قد مر عليها عام او أكثر.
- ان تكون لا يوجد بها عيوب فلا تكون عوراء وهي التي يوجد بها بعض العيوب في العين ولا عرجاء، وهي التي يوجد بها عيوب الأرجل وتكون غير ظاهرة للمشتري الا عند التدقيق فيها.
- لا تكون الاضحية عجفاء التي تكون ضعيفة في الجسم وقد كبرت في العمر.
- الهتماء التي لا يوجد لها أسنان.
- العضباء التي لا يوجد لها قرون فقد أشار العلماء أنها تكون ناقصة.
- الجداء اي التي لا يوجد فس ضرعها لبن.
- ان تكون الاضحية ملك للمضحي ولا يوجد بها حق للغير.
- تتم التضحية في الوقت المحدد.