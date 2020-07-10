عضو هيئة كبار العلماء عبد الله المطلق: يجوز للزوجة الغيرة على زوجها في هذه الحالات

أوصخ عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الله المطلق عدد من النقاط الهامة حول أحد الموضوعات التي يعاني منها أغلب الأسر العربية، وتتسبب في الكثير من المشكلات، والبعض منها ينتج عنه الطلاق.

عبد الله المطلق يجوز غيرة الزوجة على زوجها

أوضح المطلق ان غيرة الزوجة على زوجها أمر جائز شرعي، وأمر يحق للمرأة على زوجها في حالة رات ما يريبها من الأشياء، موضحا أنه لا يحق للزوج بإثارة غيرة زوجته.

أشار أيضا المطلق ان الغيرة هي طبيعة في النساء، ولكن يجب أن تقوم بها المرأة ما لم ترا ما يريبها، كون الغيرة تكثر المشاكل، وباب للهم أيضا لذلك يجب الا تثيرها المرأة الا اذا رات أمر.

جاءت التغريدة لتوضح الكثير من الأمور حول غيرة الزوجة على زوجها، والحدود الشرعية التي يقام عليها الأمر، وأيضا عدم تعمد الزوج بإثارة غيرة زوجته، وهو ايضا أمر هام فهناك بعض الرجال يتعمدون إثارة غيرة الزوجة ما يتسبب في الكثير من المشكلات التي تؤثر سلبا على العائلة.