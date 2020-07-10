التبس الأمر عليّ في عدد السجدات في الصلاة فماذا أفعل؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب

ينسى الكثير من المصلين في بعض الأوقات من الصلاة عدد السجدات التي سجدها، ما يجعل هناك حالة من التردد لاستكمال الصلاة او اعادتها مرة أخرى من البداية لعدم تذكر كم من سجدات سجدها أثناء صلاته القائمة.

دار الإفتاء المصرية تجيب على نسيان عدد السجدات في الصلاة

أكد الدكتور عمرو الورداني الأمين العام للفتوي بدار الإفتاء المصرية ان نسيان المسلم عدد السجدات اثناء الصلاة أمر يحدث لسببان، وكل منهم يختلف عن الآخر لذا يجب على المسلم التأكد من أي نوع هو.

مشيرا أن هناك بعض الأشخاص يعانون من الوسواس القهري او الوسواس في الصلاة فينصح ان يتبع الشخص ظنه الأكثر في الأمر، وأما اذا كان الشخص عادي ولا يعاني من الوسواس القهري فيبني ظنه على الأقل ويقوم بالسجود سجدة إضافية، قم يسجد للسهو.

جاءت الفتوى لتنهي الكثير من التساؤل حول الرأي الشرعي في نسيان عدد الركعات في أثناء الصلاة حيث يعد ذلك أمر شائع الحدوث لدى الكثير من المصلين على مدار اليوم.