كيف تكون الاضحية عن الميت؟ استاذ فقه يجيب

أيام قليلة وتبدأ الأمة الإسلامية والعربية في الاحتفال بغيد الاضحى المبارك، ويكثر هذه الأيام العديد من الاستفسارات حول الاضحية من بينها كيف تكون الاضحية عن الميت، وقدم بعض أساتذة الفقه الإجابة عن كيف تكون الاضحية.

كيف تكون الاضحية عن الميت

أكد الشيخ عبد الله السلمي استاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي، واوضح الشيخ ان الاضحية تنقسم ثلاثة أقسام الأول ان يكون الشخص المتوفي قد أوصى بأن يتم تقديم الاضحية عنه من ماله، وهنا عند الذبح يقال الله وأكبر عن ويذكر اسم المتوفي.

وأما الحالة الثانية ان يكون الشخص قد أوصى أولاده بالاضحيه من مالهم، وهنا يتم التضحية عن المتوفي وعن الأبناء معا، واما الحالة الثالثة فهي التي يقوم فيها المسلم بالاضحية من نفسه وعنها، ويجوز ان يشرك في اضحيته الأحياء والأموات أيضا.

جاءت الإجابة لتقدم شرح كامل حول أحد الاستفسار الهامة التي يطرحها عدد كبير من المواطنين قبل الذهاب لشراء الاضحية خلال الأيام الحالية قبل عيد الأضحى بأيام قليلة فمن المقرر ان يكون العيد خلال 30 يوليو الجاري.