هل يجوز الدعاء بالرحمة للمغنين؟ الدكتور عبد اللة المطلق يجيب

كم من اختلافات تحدث بين الأشخاص على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول هل يجوز الدعاء بالرحمة للمغنين، فهناك عدد كبير من الآراء التي تذكر أن الأمر غير جائز والبعض الآخر يؤكد أنه جائز، وجاء رد عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار بالديوان الملكي السعودي الدكتور عبد اللة المطلق لينهي الأمر.

هل يجوز الدعاء بالرحمة للمغنين

أوضح المطلق ان المغني يقوم بمعصية معلنة ولا يوجد أحد ليس له معصية، فإذا كان المغني المتوفي يصلي ومن أهل الكتاب فيجوز الدعاء له بالرحمة، مشيرا أن هناك عدد من المغنين لهم بعض الأعمال الخيرة والطيبة.

موضحا ان الله يمكن أن يمن عليهم بالتوبة من الغناء، ويخص هنا المغنين الذين مازال على قيد الحياة وأشار أن ارتكابه معصية الغناء لا تمنع من الدعاء له بالرحمة.

يأتي الرد الشرعي لينهي الكثير من الخلافات التي تشهد تزايد كبير الفترة الحالية عند موت أحد الفنانيين، والمغنين التي تشهد تزايد الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا في العالم والوطن العربي.