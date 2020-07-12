كيف أسامح زوجي القاسي بعد وفاته؟ دار الإفتاء المصرية تجيب

تتعرض الكثير من النساء لبعض المشكلات من أزواجهم ما تجعل هناك حالة من القسوة، وعدم الرضا بالحياة الزوجية ومسامحة الزوج، ومع وفاة الزوج تطرح الكثير من السيدات كيف أسامح زوجي القاسي بعد وفاته.

كيف أسامح زوجي القاسي بعد وفاته

أكد أحد علماء دار الإفتاء ان الزوج الان بين يدي الله سبحانه وتعالى، وفي حاجة للرحمة وإذا كانت الزوجة لا تريد المسامحة فهو أمر يرجع لها، وطالب فضيلة الشيخ الزوجة ان تصفح من باب ان يسخر الله لها من يصفح عنها ممن قصرت في حقهم بخطأ.

أوضح فضيلته ان الإنسان عندما يقف بين يدي الله هناك أشخاص لها حقوق، ويتمنى الإنسان في ذلك الوقت ان يصفح عنه هؤلاء الأشخاص، ولذا يجب الصفح عن جميع من أساء إلينا لعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا من باب الصفح الذي قمنا به عن الأشخاص في الدنيا او يسخر لنا من يصفح عنا عند وقوفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو ما يتطلب قوة من الشخص للقيام بأمر التسامح.