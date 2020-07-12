هل يقع الطلاق عبر الهاتف؟ علماء الدين يجيبون

كم من ارتفاع لحالات الطلاق الفترة الحالية بمختلف الدول العربية التي أوضحت عدد من الدراسات إرتفاع حالات الطلاق بصورة كبيرة، مع أختلاف وسائل الطلاق ما جعل عدد كبير من النساء تساءل عن هل يقع الطلاق عبر الهاتف؟

هل يقع الطلاق عبر الهاتف

سؤال تكرر على لسان الكثير من السيدات التي أكدت لعدد من علماء ومشايخ الدين ان زوجها قام بطلاقها عبر رسالة نصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأخرى أكدت طلاق زوجها لها عدة مرات عبر رسالة نصية، والبعض أكد إرسال زوجها فويس صوتي بطلاقها فهل يعد ذلك طلاقا.

أكد العلماء أنه اذا كان المرسل هو الزوج وهو في وعيه،وعقله وادار، واختياره فتقع هنا طلقة كأن الزوج في نفس المكان مع الزوجة، وتحسب طلقة واحدة، وأما اذا تكرر الأمر في عدة مرات فإن كل مرة تقع طلقة لذا يجب توخي الحذر من الأمر حيث يعد ذلك طلاقا، وينطبق الأمر في حالة كانت رسالة مكتوبة وليس بصوته فقط ولكن يحب التأكد من أن المرسل هو الزوج وهو في وعيه، وادراكه، وعقله، واختياره وإذا كان ذلك صحيح فيقع الطلاق.