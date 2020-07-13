التصدق للفقراء في زمن كورونا أفضل ام الأضحية؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب

يشهد العالم الفترة الحالية ظروف غير عادية أثرت سلبا على الفقراء، ومحدود الدخل، وأداء فريضة الحج، وزيادة البطالة واحتياج الكثير من الأسر الي الدعم المادي لقضاء أمورهم في مقدمتها الماكل والمشرب، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك يطرح الكثير هل التصدق للفقراء في زمن كورونا ام الأضحية أفضل.

التصدق في زمن كورونا للفقراء ام الأضحية أفضل

أوضح مجمع البحوث الإسلامية الأهمية الكبيرة للاضحية التي يقوم بها المسلم كل عام في عيد الأضحى طبقا للشروط التي أوضحها الشرع من خلال الآيات القرآنية الكريمة، والاحادث النبوية الشريفة، والسيدة عائشة التي أكدت على فضل وأهمية الأضحية.

ولذلك في حالة تقديم القيام بالصدقة على الأضحية فإننا نقوم بإلغاء الأضحية التي تعد من شعائر الإسلام، ويقع الأمر هنا في الظروف العادية، ولكن في حالة الأوضاع الغير عادية التي تشهد احتياج الناس للعلاج والوقاية فهنا عند التصدق بقيمتها يقدم على الاضحية وهو مايعرف بالأعمال بفقه الالويات، ولذلك فأن القيام بالتصدق بثمن الاضحية للناس أمر جائز ومقبول شرعي.