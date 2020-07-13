هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب؟ أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب

آراء مختلفة حول طريقة قراءة القرآن الكريم في المنزل بالملابس الخفيفة، وبدون حجاب فهناك عدد من الآراء التي تعتبر الأمر شيء عادي مدام المرأة في منزلها، وليست بالخارج، والبعض الآخر يؤكد على أنه لابد من أن يكون اللبس محتشم وارتداء الحجاب عند قراء القرآن الكريم، وجاء رد دار الإفتاء لينهي الخلاف الدائر وتناقض الآراء.

هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ محمد وسام ان أمر ارتداء المرأة للحجاب عند القيام للصلاة أمر شرط وواجب، ولكن عند قراءة القرآن الكريم يختلف الأمر فهو أمر غير وأجب عليها، وإنما الأمر مستحب ان تتستر المرأة عند القراءة حيث تحتضر الملائكة، ويجب أن تستحي من الملائكة.

أوضح أيضا مستشار مفتي الجمهورية أنه يمكن للمرأة قراءة القرآن الكريم باي ملابس خفيفة، ولكن يجب أن تكون ساترة للعورة كما يجوز للرجل أيضا على أن يكون مرتدي ملابس ساترة للعورة المغلظة كما هو منصوص على المرأة، يأتي رد العلماء لينهي الجدل حول الأمر.