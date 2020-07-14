هل يجوز أن تجوز المرأة نفسها بدون ولي؟ العلماء يجيبون

تتعرض الزيجات للكثير من الأمور والمشكلات التي يطرح خلالها الأشخاص الكثير من الأسئلة منها هل يجوز أن تجوز المرأة نفسها بدون ولي يعد من الأسئلة الهامة التي تطرح من جانب كبير من النساء لمعرفة رأي الشرع في إمكانية القيام بتزويج نفسها بدون ولي.

هل يجوز أن تجوز المرأة نفسها

أوضح العلماء أنه لا يجوز شرعا ان تتزوج المرأة المسلمة بدون ولي، ولا تزوج غيرها ايضا فلا يجوز النكاح بدون ولي لها كما أوضح أيضا انه لايجوز ان توكل غير وليها، وذلك لعدم ثبوت عدم عضله لها وينطبق ذلك على المرأة التي سبق لها وان تزوجت، وعلى المرأة التي لم تتجوز قبل، وأيضا المرأة التي كبرت في السن.

استند العلماء على قول النبي عليه الصلاة والسلام (لا نكاح الا بولي) وذكر القرآن الكريم ( وانكحوا الايامي منكم) ليؤكد بذلك العلماء أن نكاح المرأة بدون ولي باطل باطل بدليل من الشرع والسنة لذلك وجب على المرأة أن تتزوج بولي أمرها لا أحد غيره كونه هو عضله.