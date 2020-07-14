هل هناك سن معين للأضحية؟ الأزهر الشريف يجيب

أقترب موعد عيد الأضحى المبارك ويطرح الأشخاص الراغبين في تقديم الأضحية بالكثير من الأسئلة منها هل هناك سن معين للاضحية قبل القيام بشراءها وذبحها طبقا للشروط الدينية التي نص عليها الشرع، والسنة النبوية، ويجب العمل بها حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى الأضحية من المسلم.

هل هناك سن معين للاضحية

أكد الشيخ أحمد تركي أستاذ القرآن الكريم بالأزهر الشريف ان العلماء قد أوضح السن الذي يجب أن تبلغه الاضحية قبل ذبحها حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى الاضحية، وجاءت الشروط كالتالي:

الجزع من الضأن:

التي اتمت الستة أشهر في مذهب الحنفية، والحنابلة، وأما في مذهب المالكية والشافعية ما تمت العام.

المسنة الثني من الماعز:

ان يكون عمرها قد بلغ عام عند مذهب المالكية والحنفية والحنابلة، وما تمت سنتين عند مذهب الشافعية.

الاضحية المسنة من البقر:

ما اتمت العامين عند مذهب الشافعية، والحنابلة، الحنفية، واما اتمت ثلاثة سنوات عند المالكية.

الاضحية من الإبل:

الاضحية التي اتمت عمرها الخمسة سنوات وهو ما أتفق عليه جميع المذاهب.