هل تجوز الأضحية بعجل بقر سمين إلا أنه لم يكمل سنتين؟ لجنة الفتوى تجيب

لم يتبقى سوى أيام قليلة على عيد الأضحى المبارك بجميع الدول العربية والإسلامية، ويعرف العيد بتقديم الأضحية من البقر، الماعز، والجاموس، والخروف، الإبل طبقا لما نص عليه القرآن الكريم، والحديث الشريف، ويطرح المسلمين الفترة الحالية العديد من الأسئلة منها هل تجوز الأضحية بعجل بقر سمين إلا أنه لم يكمل سنتين.

هل تجوز الأضحية بعجل بقر سمين إلا أنه لم يكمل سنتين

من الأسئلة الهامة والمتكررة التي تلقتها لجنة الفتوى بالأزهر الشريف هي سنة الأضحية وهل تجوز في حالة كان حجم الاضحية كبيرة في الوزن الا أنها لم تبلغ العامين عند عقد النية بتقديم الاضحية من البقر.

أجابت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على هذا السؤال بالاستناد للقرآن الكريم، والسنة النبوية عن أهمية الأضحية ففي القرآن الكريم لقول الله تعالى( فصل لربك وانحر) ومن الحديث الشريف انس ابن مالك قال ( ضحى النبي بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمي وكبر ووضع رجله على صفاحهما أخرجه مسلم.

وأوضحت لجنة الفتوى ان ما تم الإتفاق عليه بجميع العلماء أنه لا يجوز ذبح الاضحية دون أن تبلغ السن، ويعرف ذبح البقر بأنه ان تكون اكتمل السن العامين.