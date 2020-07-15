تعرف على موعد عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية

أجواء استعداد تقوم بها الأجهزة الرسمية من مختلف الدول العربية والإسلامية تأتي في المقدمة المملكة العربية السعودية لإنطلاق موسم الحج خلال أيام قليلة، وسط إجراءات احترازية عديدة، ومع هذه الاستعدادات يتعاظم البحث عن موعيد عيد الأضحى المبارك بالدول العربية والإسلامية للقيام بالإجراءات السنوية المعتادة مع بعض التغييرات جراء أزمة انتشار فيروس كورونا.

موعد عيد الأضحى المبارك 2020

كشفت الحسابات الفلكية ان يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 هو المتمم لشهر ذو القعدة، ويكون يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020 غرة شهر ذو الحجة 1441، ويكون يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020 يوم وقفة عرفات.

يأتي موعد عيد الأضحى المبارك في يوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020 بجميع الدول العربية والإسلامية، والتي مازال العدد الأكبر منها لم يعلن عن الاستعدادات لاستقبال العيد، وطريقة ذبح الأضحية في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، ومخاوف صحية من التجمعات وعدم التباعد الاجتماعي ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن كافة الإجراءات الصحية والوقاية خلال الأيام القليلة المقبلة لإرشاد المواطنين عليها قبل ذبح الأضحية او الشراء.