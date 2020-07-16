تعرف على الشروط الشرعية عند ذبح أضحية العيد

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الاضحى المبارك الذي يقوم المسلمين قبله بعدد من الإجراءات والاستعدادات لاستقباله من أهمها الأضحية التي يطرح الأشخاص الكثير من الأسئلة حولها منها الشروط الشرعية عند ذبح أضحية العيد، وهي مت الأمور الهامة التي يجب على المسلم معرفتها.
ماهي الشروط الشرعية عند ذبح أضحية العيد
أوضح علماء الشرعية الإسلامية الشروط التي حددها الشرع، والسنة النبوية الشريفة للقيام بذبح الأضحية مع التأكيد على العمل بها عند الأضحية في العيد وهي:
- التسمية على الاضحية قبل القيام بذبحها.
- ذكر اسم المضحي سواء كان رجل او امرأة متوفي او على قيد الحياة.
- توجه رأس الذبيحة باتجاه القبلة فهو أمر مستحب القيام به.
- ان تكون الة الذبح حادة وان يتم الإسراع في الذبح لعدم تعذيب المذبوح.
- يتم الذبح بقطع المري والبلعوم والحلقوم ما يسمح للدم بالخروج، والحصول على لحوم أضحية صحية.
- عدم الاستمرار في الذبح حتى يظهر العرق الأبيض لعدم تعذيب المذبوح يتم الاكتفاء بقطع الحلقوم والبلعوم والمري.
- من الأمور المستحبة وجود المضحي عند الذبح.
- يتم تقسيم الأضحية الي ثلاثة أقسام ثلث للهدية، وثلث للتصدق، وثلث للاضحية.