تعرف على الشروط الشرعية عند ذبح أضحية العيد

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الاضحى المبارك الذي يقوم المسلمين قبله بعدد من الإجراءات والاستعدادات لاستقباله من أهمها الأضحية التي يطرح الأشخاص الكثير من الأسئلة حولها منها الشروط الشرعية عند ذبح أضحية العيد، وهي مت الأمور الهامة التي يجب على المسلم معرفتها.

ماهي الشروط الشرعية عند ذبح أضحية العيد

أوضح علماء الشرعية الإسلامية الشروط التي حددها الشرع، والسنة النبوية الشريفة للقيام بذبح الأضحية مع التأكيد على العمل بها عند الأضحية في العيد وهي: