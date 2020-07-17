ماهي الأحوال التي يجوز فيها الكذب؟ العلماء يجيبون

سؤال يتكرر كثيرا من الأشخاص كل يوم ماهي الأحوال التي يجوز فيها الكذب فكما هو معروف الكذب من العادات والسلوكيات الغير مستحبة في الإسلام، وشدد عليه القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة لذا عند الإقدام على القيام بالكذب على الآخرين يخشى المسلم من عقاب ربه، ومعصيته بالكذب على الآخرين.

ماهي الأحوال التي يجوز فيها الكذب

أوضح علماء الدين الأحوال التي يجب فيها الكذب بدليل من السنة النبوية، وأشار أنه يجوز الكذب في ثلاثة حالات فقط وهي:

الحالة الأولى الحرب

ان يكون الكذب على العدو ولكن لا يكون كذب فيه غدر كذب بدون غدر.

الحالة الثانية الإصلاح بين الناس:

من الأمور التي يجوز فيها الكذب للإصلاح بين الناس وبعضها فهنا المراد من الكذب هو لمصلحة الناس، وليس كذب يضر بأحد لذا فهو جائز.

الحالة الثالثة في حديث المرأة وزوجها:

يختلف الزوجان على الكثير من الأمور ويحاول كل منهم الصلح فتقول الزوجة لن اعصي لك أمر، ويقول الزوج سوف أفعل هذا وهذا وهنا يعد الكذب لإنهاء الإنقسام والخلاف، وهو ما ذكر في الحديث الشريف.