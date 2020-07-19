تعرف على فضل يوم عرفة من القرآن والسنة النبوية

أيام قليلة تفصلنا عن يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، وصوم يوم عرفة وتقديم الأضاحي بمختلف أنواعها وهناك العديد من الأسئلة التي تفرض حول فضل يوم عرفة، وما ثواب صوم هذا اليوم العظيم الذي أكد عليه الشرع، والسنة أيضا بالكثير من الاحاديث النبوية الشريفة.

فضل يوم عرفة

منا الله سبحانه وتعالى بالكثير من النعم والمغرفة فأول الفضائل ليوم عرفة هو إكمال الدين، واتمام النعم استنادا للحديث الشريف

ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال أي آيه؟ قال: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) “المائدة: 3” قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة

أيضا صوم عرفة يكفر سنتين وهو أمر يستحب لغير الحاج فقد ترك الرسول عليه الصلاة والسلام صومه، كما أمر أنه أنهى صوم عرفة والحاج بعرفة.

يعرف يوم عرفة انه اليوم الذي أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على ذرية سيدنا آدم.

من فضائل يوم عرفات أنه يوم مغفرة ويوم عتق من النار، ويوم تباهي به.

اقسم الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم لقوله تعالى ( وشاهد ومشهود) لذا فأن يوم عرفة يوم عظيم ينتظره المسلم وغير المسلم كل عام لنيل المغفرة والأجر من رب العالمين وتكفر الذنوب.