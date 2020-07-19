هل تجوز الأضحية من مال الزكاة؟ الأزهر الشريف يجيب

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، وتقديم الاضحية من الأمور الهامة التي يحرص على تقديمها الكثير من المسلمين ضمن الشروط، والسنن حتى يتقبلها الله سبحانه وتعالى من المسلم، وحول الأمر قدم الأزهر الشريف الكثير من المعلومات حول كل الأسئلة والأمور المتعلقة بالاضحية بحانب هل تجوز الاضحية من زكاة المال.

هل تجوز الاضحية من زكاة المال

سؤال هام يطرحه الكثيرين من المقتدرين عن إمكانية تقديم الاضحية من خلال القيام بشراءها بأموال زكاة الأموال، وتقديمها للفقراء والمحتاجين من المسلمين، لتقدم الزكاة والاضحية بنفس الأموال.

حول هذا الأمر أوضح الأزهر الشريف انه لايجوز القيام بشراء او تقديم الاضحية بزكاة المال فهي ليست ملك للمزكي، وتصرف في الجهات الثمانية التي اوضحهم الله سبحانه وتعالي، ولذلك هذا شأن وهذا شأن آخر ولا يجوز الجمع بينهم فهو أمر غير جائز لتوضح الفتوى ان زكاة المال هي فريضة على المسلم الذي بلغ نصاب الزكاة وجب عليه خروجها في مخارجها الشرعية، وأما الاضحية فتقسم ثلاثة أقسام ثلث للاهل والأقارب، وثلث للفقراء، وثلث للمضحي.