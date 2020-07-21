متى تبدأ العشرة من ذي الحجة وفضل صيامها

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء العشرة من ذي الحجة التي ينتظرها الكثيرين في العالم الإسلامي للقيام بالكثير من الأعمال التي ذكرها القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة عن فضل وعظمة هذه الأيام المباركة التي يكثر فيها أعمال الخير، والدعاء، وتلاوة القرآن الكريم، والصلاة، وعن متى اول العشرة من ذي الحجة فتبداء غدا الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020.

فضل العشرة من ذي الحجة

أقسم الله سبحانه وتعالى في الآية القرآنية الكريمة ( والفجر وليال عشر) لذا فأن هذه الأيام عظيمة في الأجر والثواب من المولى عز وجل يضاعف فيها الأجر للمسلم على أعمال الخير، والتصدق، وتلاوة القرآن الكريم، والصلاة، والصوم، وجميع أعمال الخير التي حثنا عليها الإسلام.

كان الرسول الكريم يصوم أيام التسع من ذي الحجة، وحثنا على صومها أيضا ففي هذه الأيام يضاعف الأجر، وفيها يوم عرفة الذي يكفر سنتين من الذنوب لذا يصوم هذا اليوم الملايين من المسلمين حول العالم داعين الله أن يغفر لهم، أيضا هي أيام يستحب فيها الدعاء والتكبير والتهليل، أيضا يستحب فيها كثرة صلة الرحم، والتصدق، وجميع الأعمال الصالحة.