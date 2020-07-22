تعرف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف فيها العمل فيها، حيث يستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بجميع أنواعه، حيث أوضحت دار الإفتاء أقسم الله تبارك وتعالى بعظمة هذه الأيام وعظم الأجر فيها لذلك يجب علينا أن نكثر من الخيرات ونتسابق على الأفعال الحسنة حتى نحصل على الأجر والثواب العظيم.

فضل صيام العشر الاوائل من ذي الحجة

هذه الأيام يغفر فيه كل الذنوب التي تخص السنة السابقة والسنة التالية لها بشرط أن تترك كل الذنوب والخطايا التى دخلت القلب.

إصلاح كبير للنفس وما حدث من تقصير في أداء العبادات والفرائض في الحياة اليومية ويرفع الله عباده المخلصين بصيامهم لهذه الأيام المباركة درجات أعلى في الجنة ويكفر عنه سيئاته.

الأعمال المستحبة فى الأيام العشرة من ذى الحجة

الحج من أركان الإسلام التى ذكرت فى الكثير من الآيات والتى يغفر الله بها لعباده الصالحين كل الذنوب والخطايا التى فعلها فى حياته ويعود بعد الحج بلا ذنوب مثل يوم ولادته من أمه، وهو فريضة على كل مسلم قادر.

من يصوم يوم عرفة وهو يوم وقفة عيد الأضحى له ثواب عظيم وأجر كبير عند الله تبارك وتعالى.