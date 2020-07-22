ادعية يوم عرفات المستحبة… دعاء وقفة عرفة

يعد يوم عرفة من أفضل الأيام وأعظمها قيمةً وشأناً عند المسلمين كلهم، ففيه أعظم أركان الحج وأساسياته ألا وهو الوقوف على جبل عرفة الذي يوافق اليوم التاسع من شهر ذي الحجة كل عام، ولهذا اليوم أهمية وفضل عظيم عن غيره من أيام الله، ويعد الدعاء والتكبير والتهليل من أفضل العبادات في ذلك اليوم

ادعية يوم عرفات

في هذا اليوم يكثر الدعاء لله، كون الدعاء فيه أكثر بركةً، وأعظم ثواباً، وأقرب إجابةً، وقد قيل عن فضله: “أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة”.

“لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير”.

“اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا”.

“ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين”.

“اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك و وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.