هل كان الرسول لا يصوم أيام التسع من ذي الحجة؟ الدكتور عبد اللة المطلق يجيب

بداء الكثير من المسلمين في صيام أيام التسع من ذي الحجة التي بدأت بالأمس، وتنتهي بيوم العاشر من ذي الحجة الذي يهل علينا يوم الأضحى المبارك الذي لا يجوز صومه، وتساءل الكثير عن حقيقة عدم صوم الرسول الكريم لهذه الأيام المباركة استدلال بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها.

هل كان الرسول لا يصوم أيام التسع من ذي الحجة

ردد البعض من أهالي العلم خلال الفترة الماضية بعض التصريحات عن عدم صوم سيدنا محمد أيام التسع، وجاء الاستناد على أحد الأحاديث للسيدة عائشة، وأوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد اللة المطلق ان الصحيح فيما أثير من تصريحات بعض العلماء حول صوم النبي صلى الله عليه وسلم.

حقيقة الأمر ان النبي الكريم كان يصوم أيام التسع استندا لما ورد من حديث السيدة ام سالمة رضي الله عنها لحديث النبي ( ان ما من أيام العمل الصالح فيها احب فيها الي الله من هذه الأيام ) والأمر الذي لا شك فيه ان الصوم من أفضل الأعمال الصالحة، وأوضح المطلق انه يجب على المسلمين استغلال هذه الأيام بكافة الأعمال الصالحة.