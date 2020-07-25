أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها؟

تحتفل الأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة المقبل الموافق 31 يوليو 2020 علي حسب ما أعلنت العديد من الدول العربية، والحسابات الفلكية واستطلاع رؤية هلال الأول من ذي الحجة الذي زين سماء العالم العربي، ليبدأ الكثير من المسلمين في الاستعداد لتحضير الأضحية في هذا العام المختلف الذي بداء يطرح فيه الكثيرين عن هل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها أفضل.

هل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها أفضل

أوضح الدكتور محمد الفريح عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء ان القيام بذبح الأضحية افضل من التصدق بها، ويكون ذلك عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وذكر لما ذكر في القرآن الكريم لقوله تعالى

وتشير الآية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى يريد من العبد التقرب منه مباشر من خلال ذبح الأضحية بنفسه، ويقوم المضحي بتقسيم الأضحية ثلاثة أقسام قسم له، وقسم يهديه، وأما القسم الثالث فهو الذي يتصدق به للمحتاجين من المسلمين، وتأتي الإجابة لتشير الي هدف قيام المسلم بذبح الأضحية والتقرب من الله سبحانه وتعالى.