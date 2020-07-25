دعاء عشر ذي الحجه والأعمال المستحبة فيها

يتعاظم البحث عن دعاء عشر ذي الحجه مع بدء أيام ذي الحجة التي يؤجر عليه المسلم من الله سبحانه وتعالي بالثواب والحسنات، ومضاعفة الأجر في جميع أعمال الخير التي يقوم بها المسلم خلال هذه الأيام المباركة.

دعاء عشر ذي الحجة

ذكر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فضل هذه الأيام المباركة التي أحب إلي الله للعمل الصالح مثل أعمال الخير، وقراءة القرآن الكريم، الصلاة، الصوم التصدق فجميع الأعمال يضاعف الله سبحانه وتعالي الأجر والثواب.

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ. الدعاء الثاني: سُبْحانَ الَّذِي فِي البَحْرِ سَبِيلُهُ سُبْحانَ الَّذِي فِي النَّارِ سُلْطانُهُ سُبْحانَ الَّذِي فِي الجَنَّةِ رَحْمَتُهُ. الدعاء الثالث: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ.

يستحب ان يكثر الدعاء والتقرب لله سبحانه وتعالى ففي هذه الأيام يكون يوم عرفة الذي يكفر الله سبحانه وتعالى ذنوب عامين لذا يحرص المسلمين على صوم اليوم فيما عدا حجاج بيت الله الحرام فقد نهي النبي عن صومه أثناء أداء فريضة الحج بينما يصومه غير الحجاج مع الإكثار من الدعاء والتكبير، والقيام بحميع أنواع أعمال الخير التي حثنا الله سبحانه وتعالى عليها كل وقت، وتبقى أيام العشرة من ذي الحجة مستحبة فيها لمضاعفة الأجر والثواب.