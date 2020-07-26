تعرف على شروط الذبح الشرعية للأضحية

أيام قليلة وتحتفل الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحي المبارك وسط استعدادات مكثفة لشراء الأضحية، واختيارها طبقا للمواصفات التي أقرها الشرع والسنة النبوية الشريفة لاطلاع المسلمين على الطريقة الصحيحة لاختيار الأضحية وشروط الذبح الشرعية للأضحية وكافة التفاصيل التي تشغل الكثير من المسلمين الأيام الحالية.

ماهي شروط الذبح الشرعية للأضحية

لذبح الأضحية طبقا للشرعية الإسلامية هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها وهي:

صوم الذبيحة قبل عملية الذبح لمدة ١٢ ساعة، والاكتفاء بتقديم الماء فقط. أن يكون السكين حاد عند الذبح لعدم تعذيب الحيوان. توجيه الأضحية اتجاه القبلة وتنويمها على الجنب الأيسر. عدم إجهاد الحيوان بالجر قبل الذبح. يفضل أن يقوم المضحي بالذبح بنفسه أو تفويض أحد نيابة عنه. تترك الذبيحة حتى يتم التخلص من جميع الدماء للحصول على لحوم طيبة المذاق. تسلخ الذبيحة سريعا اقتداء بالرسول الكريم عندما قال إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» تقسم اللحوم ثلاثة أقسام قسم للمضحي، وقسم للهدية، وقسم للفقراء.

جاءت الشروط السابقة طبقا لما نص عليه الشرع والسنة النبوية الشريفة.