تعرف على ماهي الأضحية وما حكمها

أيام قليلة يحتفل المسلمين بعيد الأضحى المبارك التي تنحر فيه الذبائح بمختلف أنواعها التي اقرها الشرع والسنة النبوية الشريفة ويتساءل الكثير من بعض الأشخاص عن ما هي الأضحية عن وما حكمها في الاسلام إذا كانت فريضة أم هي سنة واجبه على المسلم القادر أن يقوم به عقب صلاة العيد ثم ينحر الأضحية كما ذكر في القرآن الكريم.

ماهي الأضحية

هي ما يذكى بها المسلم تقربا لله سبحانه وتعالى وتكون في مثل هذه الأيام من كل عام، ولا يحسب في غير هذه الأيام ولها العديد من الشروط التي ذكرها الشرع والسنة النبوية أولها أن يكون المسلم عقد النية أن تكون الأضحية بنية التقرب من الله سبحانه وتعالى، فهي غير الذبائح التي يقوم بها البعض من الأشخاص مثل الذبح للتصدق أو ذبح العقيقة وغيرها وغيرها من الذبائح.

تقدم الأضحية لشكر الله سبحانه وتعالى على حلول هذه الأيام من ذي الحجه وهي مؤكدة من الشرع والسنة فقال الله سبحانه وتعالى (فصلي لربك وانحر) أي يقوم المسلمون بصلاة العيد ثم ذبح الأضحية.