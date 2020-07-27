ماهي الشروط الخاصة للأضحية

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك التي يستعد فيه المسلمين في الدول العربية بالعديد من الإجراءات ياتي في مقدمتها شراء الأضاحي التي تختلف أسعارها من دوله لأخرى ويبقى الشيء المشترك هي الشروط الخاصة للاضحيه ومستحبات الذبح التي يجب القيام بها عند ذبح الأضحية.

ما هي الشروط الخاصة للأضحية

من الشروط الهامة الخاصة والعامة للاضحيه أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح فلا يجوز أن يكون ميت، ان يكون القيام زهوق روحه نسبه ذبح وليس لسبب الآخر فلا يجوز تعذيب الحيوان، الا يكون صيد من صيد الحرم يجب ان يكون الذبح مسلما عاقلا أو كتابيا.

هناك أيضا المستحبات الذبح منها أن تكون آلة الذبح حاده لعدم تعذيب الأضحية، أن تستغرق عملية الذبح ثواني قليلة تترك الأضحية بعد الذبح حتى تتخلص من الدماء للحصول على لحوم جيدة المذاق أن توضع الذبيحة على جنبها الأيسر باتجاه القبلة الحرص على تقديم لها الماء قبل الذبح عدم المبالغة في عملية الذبح مستحبه ان يقوم المضحي بالذبح بنفسه أو توكيل أحدا عنه.