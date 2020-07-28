ما هو أفضل وقت لذبح الأضحية

تستعد الأمة العربية والاسلاميه في العالم لعيد الاضحى المبارك الذي يوافق يوم الجمعة المقبل ال31 من يوليو 2020 التي أكدت عليها كل الحسابات الفلكية لتستعد الأمة العربية والاسلامية في العالم لعيد الأضحى المبارك بالتحضيرات المختلفة لاختيار الأضاحي التي تشهد هذا العام إرتفاع كبير في الأسعار.

ماهو أفضل وقت لذبح الأضحية

يطرح المسلمين العديد من الاسئلة حول الأضحية وطريقة اختيارها وأفضل وقت للذبح وتعد جميعها اسئلة هامة يبحث المسلم عن إجابة لها، ويقدم الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية الإجابات قبل موعد عيد الأضحى المبارك، وحرص على العلماء على تقديم العديد من المعلومات حول الأضحية وكيفية ذبحها مؤكدين أنه يجب أن تكون مطابقه للشروط الشرعيه وان يتم الذبح باله حاده يتم تنويم الذبيحه على الجانب الأيسر وتوجيهها ناحية القبلة وإن يتم عرض الماء عليها قبل الذبح، وتصويم الذبيحة قبل الذبح ب12 ساعة والاكتفاء بعرض الماء فقط.

وأما أفضل وقت للذبح أوضح العلماءأنه بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك على ما نص عليه بعض الفقهاء.