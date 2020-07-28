أخطاء يقع فيها المضحي قد تبطل ثواب الأضحية

يستعد المسلمين الفترة الحالية لشراء الأضاحي وتقديمها في عيد الأضحية تقربا من الله سبحانه وتعالى فهي من السنن المحببة التي يقوم بها الكثير من المسلمين كل عام، وسط الحرص على توفير كافة الشروط الشرعية التي أكد عليها الشرع والسنة النبوية الشريفة للحصول على الثواب من الله سبحانه وتعالى.

أخطاء يقع فيها المضحي

أوضح بعض علماء الأزهر أن هناك بعض الأخطاء يقع فيها المضحي تبطل ثواب الأضحية لذا وجب التنويه عليها لتجنبها وتطبيق الشروط الشرعية عند القيام بذبح الأضحية منها أن يقوم المسلم بعملية الذبح قبل صلاة العيد وهي لا تحسب أضحية وإنما تحسب صدقة، وتبدأ عملية الذبح شرعاً عقب صلاة العيد و حتى آخر يوم من أيام التشريق.

يبدأ الذبح عقب شروق الشمس بثلث ساعة لذا يقوم المسلمون لصلاة العيد إذا كانت متاحة في المساجد والساحات أم غير متاح مثل هذه الأوقات التي تمنع فيها الصلاة في المساجد والساحات نظرا لفيروس كورونا ولكن يجب الإلتزام بالمواعيد الشرعية التي حددت للذبح ومن الأمور و الاخطاء التي يقع فيها المسلمون قد تبطل الأضحية هي الرياء.