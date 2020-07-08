“صور ” رضيع يخرج من رحم أمه ملتقطًا اللولب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صور رضيع يلتقط اللولب أثناء خروجه من رحم أمه، وسط حالة من التعجب الشديد لصورة الرضيع الصغير التي مازالت حتى اليوم تحقق ملايين المشاهدات في الوطن العربي المتفاعلين مع هذه الصورة المتميزة

صور رضيع يلتقط اللولب من رحم أمه

بدأت الواقعة عند دخول سيدة من الفيتنام تبلغ من العمر 34 عام كي تضع مولودها على الرغم من تركيب وسيلة اللولب كي تمنع الإنجاب مرة أخرى، ولكن إرادة الله غالبة حيث حملت السيدة على هذه الوسيلة التي تعد أكثر استخداما.

أوضح الطبيب ألذي أشرف على ولادة السيدة أنه تفاجئ بحمل الرضيع وسيلة منع الحمل في يده في لقطة مثيرة للاهتمام، والدهشة ليقوم بالتقاط صورة للصغير وهو حاملا للوسيلة لتلقى اهتمام بالغ على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الذي اختلفت الآراء حول الواقعة فعدد كبير أكد ان الله إذا أراد شيء حدث، والبعض الآخر أكد ان هذا الأمر يحدث نادرا، وان الوسيلة جيدة وتبقى فعالة على مدار سنوات عديدة.