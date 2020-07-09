الخبير الفلكي خالد الزعاق: احذروا من كثرة العقارب والثعابين الأيام الحالية

أطلق الخبير الفلكي خالد الزعاق تحذير عبر تدوينة على موقع التدوينات القصيرة تويتر عن كثرة إنتشار الثعابين، والعقارب الفترة الحالية التي تشهد إرتفاع كبير في درجات الحرارة بعدد كبير من المناطق في المملكة العربية السعودية.

الزعاق كثرة العقارب والثعابين هذه الأيام

أوضح الخبير الفلكي ان الأيام الحالية هي الأكثر ارتفاع في درحات الحرارة على مدار السنة، وتكون هي في موسم جدخة القيظ، وجمرة القيظ مشيرا أن جمرة القيظ ترجع الي ان شعاع الشمس يتساقط بصورة شبه عمودية، وأيضا منخفض الهند الموسمي ما يجعل هناك ارتفاع كبير في درجة الحرارة.

أكد الزعاق ان الثعابين والعقارب تبحث الظل هروبا من أشعة الشمس، والأماكن الحارة لذا يجب توخي الحذر خلال الفترة الحالية التي ما زالت تشهد إرتفاع في درجة الحرارة على عدد كبير من المناطق في المملكة التي تتقارب فيها درجة الحرارة الي 50 درجة مئوية منها المنطقة الشرقية، والاحساء، والرياض وغيرها من المناطق التي تسجل أعلى درجات حرارة خلال فصل الصيف هذا العام.