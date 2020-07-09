عقد قران أخت ملك الأردن على صحفي بريطاني بدون مراسم ملكية

تم عقد قران أخت ملك الأردن، الأميرة راية بنت الحسين في لندن، على صحفي بريطاني، من خلال مراسم بسيطة وبدون حفل زفاف ملكي، حيث تزوجت من “فارس نيد دونوفان” الذي قد أشهر إسلامه في أكتوبر الماضي قبل الإعلان عن خطبته من الأميرة راية، وكان المخطط أن يتم الزواج بمراسم ملكية، الربيع الماضي، ولكن عقب تفشي فيروس “كورونا” قرر العروسان تأجيل حفل الزفاف.
عقد قران أخت ملك الأردن
ولقد حضر الحفل كل من والدة العروس الملكة نور الحسين، وسفير الأردن في لندن، وعدد محدد من أفراد عائلة، ارست الأميرة راية من خلال تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” شكرها للمهنئين، لافتة إلى أن قرار إقامة حفل الزواج في الأردن سيكون لاحقا، عندما يسمح الوضع بالاحتفال.
الأميرة راية بنت الحسين، هي الابنة الصغرى للملك حسين، والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني، وهي من مواليد عام 1986، كما أنها على الماجستير في الدراسات اليابانية من جامعة أدنبره بأسكتلندا، كما حصلت مؤخرًا على الدكتوراه في الأدب الياباني من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.