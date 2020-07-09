عقد قران أخت ملك الأردن على صحفي بريطاني بدون مراسم ملكية

تم عقد قران أخت ملك الأردن، الأميرة راية بنت الحسين في ‏لندن، على صحفي بريطاني، من خلال مراسم بسيطة وبدون حفل زفاف ملكي، حيث تزوجت من “فارس نيد دونوفان” الذي قد أشهر إسلامه في أكتوبر الماضي ‏قبل الإعلان عن خطبته من الأميرة راية، وكان المخطط أن يتم الزواج بمراسم ملكية، الربيع الماضي، ولكن عقب تفشي فيروس “كورونا” قرر العروسان تأجيل ‏حفل الزفاف.

عقد قران أخت ملك الأردن

ولقد حضر الحفل كل من والدة العروس الملكة نور الحسين، ‏وسفير‎ ‎الأردن ‎‎في لندن، وعدد محدد من أفراد عائلة، ارست الأميرة راية من خلال تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” شكرها للمهنئين، لافتة إلى أن ‏قرار إقامة حفل الزواج في الأردن سيكون لاحقا، عندما يسمح ‏الوضع بالاحتفال.‏

الأميرة راية بنت الحسين، هي الابنة الصغرى للملك حسين، والأخت غير ‏الشقيقة للملك عبد الله الثاني، وهي من مواليد عام 1986، كما أنها على الماجستير في الدراسات ‏اليابانية من جامعة أدنبره بأسكتلندا، كما حصلت مؤخرًا ‏على الدكتوراه في الأدب الياباني من ‏جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.