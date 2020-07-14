نصائح آمنة وصحية للشواء في عيد الأضحى تعرف عليها بالتفصيل

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحتفل به المسلمون بذبح الغنائم وزيارة الأقارب وإقامة العزومات الكبيرة والخروج على المتنزهات، كما يعتبر الشواء في عيد الأضحى المبارك من العادات التي تتبعها كثير من العائلات والأسر المسلمة في مختلف أنحاء العالم، يعد الشواء من طرق الطهي الصحية التي تُضفي على الطعام مذاقا لذيذا، ولشواء صحي وآمن يقدم المركز الألماني للتغذية النصائح الذهبية التالية:

نصائح لشواء آمن وصحي

ألا يتم الشواء في أماكن مغلقة لتجنب خطر الاختناق، الذي قد يحدث بسبب انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الفحم.

درجة حرارة بعض الشوايات قد تصل إلى 400 درجة مئوية، لذا يجب وضع الشواية في مكان خالي من الرياح، مع مراعاة عدم وضع أي أجسام قابلة للاشتعال بالقرب من الشواية.

تجنب استخدام المواد، التي تساعد على الإسراع من الاشتعال، مثل البنزين أو الكحول، لأنها قد تتسبب في نشوء لهب ناري.

لا يجوز استعمال الشوايات القديمة، إلا إذا كانت كل أجزائها متصلة ببعضها البعض بشكل جيد حيث ينبغي أن تكون الشبكة متصلة جيدا بالشواية، وألا تكون منحنية.