متحدث النقل يكشف حقيقة فرض رسوم تعرفية على الطرق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل ياسر المسفر، حقيقة ما تم تداوله بخصوص فرض رسوم تعرفية على الطرق، غير دقيق، وأمر تطبيق مثل هذه الرسوم تتطلب استكمال دراسات مستفيضة شاملة العديد من النواحي الفنية والقانونية بهدف تقييم مدى تأثير القرار على الحالة الاجتماعية والاقتصادية قبل الشروع في تنفيذه.

حقيقة فرض رسوم تعرفية على الطرق

اتخاذ قرار بفرض رسوم يتطلب موافقة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، يذكر أن أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، زعمت فرض رسوم تعرفية على الطرق.

كما أن وزارة النقل أعلنت عن مبادرة ” تحقيق إيرادات من أصول الطرق “، موضحة أنه يتم حاليا الصرف على صيانة الطرق وتشغيلها من الخزينة العامة، بغرض صيانة البنية التحتية للطرق والمحافظة عليها وتشغيلها بالطرق المناسبة بالمشاركة مع القطاع الخاص باستثمارها واستثمار اللوحات.

نفى المتحدث باسم وزارة النقل ياسر المسفر صحة تلك الأنباء، موضحا أن تطبيق مثل هذه الرسوم تحتاج إلى استكمال دراسات دقيقة للغاية.