خمسة مناطق تتأثر بموجة حر قوية هذا الصيف

من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص هي معرفة حالة الطقس لحظة بلحظة، وذلك لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات نحو حالة الطقس، حيث توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن تعيش أجزاء من المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، موجة حر تعتبر أقوى موجة حر تعيشها صيف هذا العام 1441هـ.

طقس يوم الجمعة

حول طقس غد الجمعة، قال الحصيني من خلال حسابه بتويتر إنه متوقع أن يخف الحر قليلًا بواقع من 2 إلى 3 درجات مئوية على الرياض والشرقية؛ لمدة ثلاثة أيام، ثم تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى، فضلا عن توقع بهطول الأمطار المتفاوتة يوم الخميس وليلة الجمعة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، مع رياح نشطة هابطة من السحب مثيرة للغبار، على أجزاء من منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، وكذلك منطقة جازان.

وتابع الحصيني قائلًا: إن الأمطار ستمتد الى أجزاء من مناطق: عسير والباحة، وغرب وجنوب الشرقية، ونجران والربع الخالي ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أجزاء من اليمن وسلطنة عمان والإمارات، من المتوقع هبوب رياح على منطقة تبوك، والساحل الغربي.