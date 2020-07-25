تركي بن طلال يتابع أعمال مشروعات كهرباء عسير

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، آليات عمل شركة الكهرباء بالمنطقة، واطلع على سير عمل مشروعاتها الجاري تنفيذها في عسير، والمشروعات الجاري طرحها وترسيتها وميزانياتها المعتمدة، حيث بحث سموه المعوقات التي تواجه تنفيذ أعمال الكهرباء والحلول العاجلة لها.

أعمال مشروعات كهرباء عسير

جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع مسؤولي الشركة السعودية للكهرباء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة ومشاركته عبر الاتصال المرئي، حيث اطلع الأمير تركي بن طلال في بداية الاجتماع على المشروعات الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز لكل مشروع، إضافة إلى المشروعات المعتمدة في ميزانية العام 2020م، ويبلغ عددها الإجمالي 31 مشروعًا بتكلفة 3.9 مليار ريال، منها 17 مشروعًا بتكلفة 2.4 مليار ريال، و14 مشروعًا من المشاريع المعتمدة في ميزانية 2020 بتكلفة 1.5 مليار ريال.

وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها توسعة محطة شرق أبها، والربط بين محطات الفرعاء وشرق أبها ومصفاة جازان، وربط محطة شرق أبها بمحطة مصفاة جازان، وربط محطة غرب محايل بمحطة مصفاة جازان، وربط محطة بيشة بمحطة الشقيق.