“الكشير المصري” يروي تفاصيل اعتداء مواطن كويتي عليه بالصفع

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اليوم فيديو يشير إلى تعدي كويتي الجنسيه على الكاشير المصري لتثير حالة من الغضب جراء انتشار هذا الفيديو، والمطالبه بمعرفه سبب تعدي هذا الرجل على العامل المصري دون ان يكون مع العامل بالرد على اعتداء الآخر عليه في مكان عمله.

الكشير المصري إحنا في بلد قانون

آجر العامل المصرى المعتدى عليه لقاء مع مباشر نيوز الكويتية أن الشخص الذي قام بالإعتداء عليه لم يكن يملك رقم وهي تعليمات الإدارة، وحين الشروع في معاملة عميل آخر قام بالتعدي عليها التحدث بصوت عالي وقام وقام بصفعة عدة مرات أمام الجميع من المتواجدين في الجمعية التموينيه التي يعمل به، وقد قام ب أخبار الشخص الذي اعتدي عليه بأن عدم إجراء معامله الله امر لم تتفق مع الإداره التي تمنع التعامل مع الزبون دون رقم، مؤكد أنه قام برفع قضية على المواطن الكويتي ويثق في القانون الكويتي بأنه سوف يأخذ حقه ولن يتم التنازل عن القضية والاهانه التي تعرض لها.