صور تهنئة اليوم الوطني 2020.. كروت تهنئه باليوم الوطني

نوفر لكم اليوم مجموعة متنوعة من بطاقات تهنئة باليوم الوطني السعودي التي يمكن تبادلها بين الأهل والأصدقاء، حيث تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي في اليوم 23 من شهر سبتمبر من كل عام، هذا الموعد الذي حدده بتحديده الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وقد منح خلاله جميع العاملين في الدولة إجازة رسمية وقام بتمجيد هذا اليوم الكبير.

اليوم الوطني السعودي

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن صور مناسبة للتهنئة باليوم الوطني السعودي لتبادلها ومشاركتها، مع أجمل عبارات التهنئة التي تقال في مثل هذا اليوم، واليكم باقة متنوعة من عبارات التهنئة.

وطني تسيل دمائي وروحي فداه مهما قدمنا له لن يكفي لنوضح محبتنا لترابه.

دام عزك يا وطن.

فلتهنأ يا وطني بيومك المجيد.

كل عام وأنت أغلى الأوطان.

وطني دمت شامخاً برايتك الخضراء.

يا وطناً رسمت لأبنائه مستقبل العز والمجد والفداء.

منبر المجد محراب نتلوه من عقب الكدر والمصائب، نتلوا رفيع المجد بسيوف وحراب.

وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه.

سارعي للمجد والعلياء.