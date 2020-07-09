اجمل برقيات تهنئة بعيد الاضحى المبارك 2020.. صور فيس وواتس للتهنئة بالعيد

اقترب حلول موعد عيد الأضحى وهو عيد المسلمين، حيث يتم إقامة الكثير من الشعائر وأمور الخير، كما تختلف الطقوس المقامة من بلد لأخرى، حيث يذهب البعض لزيارة الأهل والأقارب، والبعض يذهب إلى المتنزهات، والبعض يقوم بذبح الأضحية وتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين فهذا العيد من الأعياد الهامة لدى المسلمين وفيه يتصالح المتخاصمين ويتسامح الناس وذلك لاقتراب يوم عرفة التي ترفع فيه الأعمال، وهو من أفضل الأيام ويفضل العديد من المسلمين صيام هذا اليوم والإكثار من الدعاء فيه

عبارات تهنئة بعيد الأضحى

تعددت العبارات والرسائل التي يتلقاها الناس بين بعضهم البعض وإليكم الآن أجمل عبارات التهنئة في عيد الأضحى:

كل عام وأنتم إلى الله أقرب عيد سعيد.

عيد سعيد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

عيد سعيد أعاده الله علينا وعليك بالخير والصحة والسعادة.

كل عام وأنتم بخير.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأحسنها عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.

عيد مبارك عليكم وتقبل الله صالح أعمالكم.

عيد مبارك سعيد أعاده الله عليكم بالخير والهنا.

حج مبرور وذنب مغفور وعيد سعيد بإذن الله.