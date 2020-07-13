أجمل رسائل بمناسبة عيد الأضحى…… مسجات جديدة للتهنئة بعيد الأضحى 2020

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، يرغب الكثيرون في تهنئة أحبائهم، وأقاربهم، بقدوم العيد، حيث نقدم مسجات عيد الأضحى 2020 وتهنئة العيد للأهل والأصدقاء يحرص المسلمون في عيد الأضحى المبارك على تبادل التهاني وإرسال رسائل معايدة بمناسبة حلول العيد، حيث أن العيد يضفي جو من السرور والسعادة في النفوس، واليوم نعرض لكم مجموعة من أجمل بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

رسائل تهنئة بعيد الاضحى

تهاني العـيد نهديها قبل يوم ميعـاده من خفايا الروح نبديها عساكم من عـواده ..عيدكم مبارك.

كل عيد وأنت لربك طائع ولنبيك تابع ولدينك رافع ولأهلك نافع.. عيدك مبارك.

لو كُنت ماتهمني ما سبقت الغير.. وقلت لك كل عام وأنت بخير.

ليس العيد من لبس الجديد وإنّما العيد لمن أمِن الوعيد، ليس العيد لمن لبس

الملابس الفاخرة وإنّما العيد لمن أمِن عذاب الآخرة، ليس العيد لمن لبس الرقيق

إنما العيد لمن عرف الطريق، وكل عام وأنت سعيد.

أسأل من أهل الهلال وأرسى الجبال أن يجعلك كل عيد وأنت في أحسن حال.

الله يهديك ويحقق كل أمانيك ومن أنهار الجنة يسقيك وبعيد الأضحى نهنيك

من حروف القرآن وكعبة الإسلام وأسماء الرحمن أهنيك بالعيد يا أغلى إنسان.

اللهم يا نور النور يا مدبر الأمور، يا رب البيت المعمور هنئ بالعيد قارئ هذه السطور.

هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.