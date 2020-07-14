افتتاح متحف اللوفر في أبو ظبي تعرف على التفاصيل

أعلن متحف اللوفر أبو ظبي عن إتمام شراكة جديدة مع مجموعة “في بي إس” للرعاية الصحية المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة في أبو ظبي، لتوفير خطة متكاملة لتطبيق التدابير الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وضمان سلامة موظفي المتحف وزواره.

متحف اللوفر

شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح متحف اللوفر الجديد في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة والذي تجاوزت تكلفة إنشائه مليار دولار، حيث استغرق بناء متحف اللوفر الجديد 10 سنوات، كما يضم ما يقرب من 600 عمل فني دائم العرض، بالإضافة إلى 300 عمل إعارتهم فرنسا للمتحف بشكل مؤقت.

بلغت التكلفة النهائية للمشروع من 654 مليون دولار عند توقيع العقد، لتصل إلى أكثر من مليار دولار بعد الانتهاء الفعلي من جميع الإنشاءات، يقدم المتحف أعمالا وقطعا فنية تجسد التاريخ والدين تم جمعها من شتى أنحاء العالم.

كما وصفه الرئيس الفرنسي ماكرون بأنه “جسر بين الحضارات”، مضيفا “أولئك الذين يدعون أن الإسلام يسعى لتدمير الديانات الأخرى كاذبون”، كما رأى منتقدوه أنه يمثل “نجاحا يثير الفخر” حتى في ظل “المبالغة فيه”.