الشمس تتعامد على الكعبة بمكة في السعودية للمرة الأخيرة لعام 2020

تشهد سماء مكة المكرمة، يوم الأربعاء، 15 يوليو/أيار 2020، تعامد الشمس الثاني والأخير هذه السنة على الكعبة المشرفة وقت آذان الظهر في المسجد الحرام، حيث ستكون الشمس على ارتفاع (89.59.01) درجة عند الساعة 12:26:44 ظهراً بالتوقيت المحلي (9:26:44 صباحاً بتوقيت غرينتش)”.

تعامد الشمس على الكعبة

أوضحت الجمعية الفلكية بمدينة جدة، في تقريرٍ لها نُشر عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن التعامد الثاني يحدث “مع عودة الشمس ظاهرياً القادمة من مدار السرطان والمتجهة جنوباً إلى خط الاستواء لتتوسط خط الزوال وتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة، التي يختفي ظلها وقت آذان الظهر في المسجد الحرام”، حيث ستكون الشمس على ارتفاع نحو 90 درجة عند الساعة 12:27 ظهراً بتوقيت مكة، أي 9:27 صباحاً بتوقيت غرينتش.

أعلنت الجمعية إلى أن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة يعود إلى “ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، والذي يؤدي إلى انتقال الشمس “ظاهرياً” بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مروراً بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل عام.