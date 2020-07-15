برقيات تهنئة بعيد الاضحى 2020… رسائل تهنئة بالعيد

حيث تحل علينا ذكرى الوقوف بعرفة ويوم النحر والأضحية، وفيه يقف الحجاج على جبل عرفة لتأدية مناسك الحج ويدعون الله تعالى بأن يغفر ذنوبهم ويستر العيوب ويشفي المرضى أو من يدعون لأحبابهم أجمعين. كما يتهادى فيه المحبون التهاني والمباركات سواء المادية بتوزيع الأضحيات كهدايا، أو عبر الرسائل والكلمات الطيبة سواء الزملاء وبعضهم، أو بين الزوج وزوجته، أو بين الزوجة وأهلها وأقاربها وجيرانها، أو حتى بين الأقارب وبعضهم. وبمناسبة قرب عيد الأضحى

رسائل تهنئة بعيد الأضحى

حج مبرور وذنب مغفور.

كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة أكبر.

أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر ويبارك لك في شهر النحر.

كل عام وأنت بخير ويجعل عيدك مباركاً.

مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذى عيد مبارك لمن غلاه ليس له مدى.

تهاني العـيد نهديها قبل يوم ميعـاده من خفايا الروح نبديها عساكم من عـواده.

كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهلك نافع، عيدك مبارك.

مع إحرام المحرمين وتلبية الملبين ودعوات من هم بعرفة واقفين وهدي المضحين ومغفرة رب رحيم أهنئك بعيد الحج العظيم.