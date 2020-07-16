المتحف المائي بجدة…. واجهة سياحية رائعة

كورنيش البحر الأحمر في مدينة جدة يتميز باحتوائه على أكبر متحف مائي، والذي يعد وجهة سياحية مميزة في جدة والمملكة، ويضم عجائب المخلوقات البحرية وأكثر من 7 آلاف كائن بحري موزعة على 155 حوضاً، حيث يضم المتحف مجموعة من الأسماك النادرة، ويقع على مساحة 5 آلاف متر مربع، تضم مجموعة مرافق وصالات تعكس جمال البيئة المائية وعرض الأفلام والمجسمات، لتحاكي البيئة البحرية وتجعل الزائر يغوص في أعماق البحر.

المتحف المائي بجدة

يضم مدخل المتحف عناصر للبيئة المائية في قاع البحر من خلال المشاهد المعروضة على شاشات عرض ذات تقنية عالية، إلى جانب قاعة تعرض لوحة من أشجار المنجروف التي تنمو على شواطئ البحر الأحمر، حيث يحتوي على أكثر من 7 آلاف كائن بحري.. تعرّف على المتحف المائي بجدة (صور)

يضم الطابق الأول لهذه القاعة صالات تعرض فيها مجموعة من الأفلام الترفيهية والتعليمية التي تطل على حوض أسماك القرش، في حين تحتوي القاعة المرجانية على منطقة ترفيهية للأطفال تضم أجهزة عرض تعرض أفلاماً تثقيفية عن مختلف أنواع الأسماك، وتمتاز جميع الأحواض والمسطحات الزجاجية في المشروع بأعلى معايير الجودة والسلامة.

كما يمكن للزائرين مشاهدة الأسماك والأحياء البحرية ضمن أجواء طبيعية ومباشرة، إضافة لعرض مجموعة متنوعة من الأشكال المرجانية محاطة بالعديد من الأحواض المائية التي تحوي مختلف أنواع الأحياء المائية تسير في تدرج بشكل منحدر يشعر الزائر معها بإيحاء الغوص في أعماق البحر.