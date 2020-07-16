رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك…. اجمل برقيات عيد الاضحى 2020

عيد الأضحى هو ثاني عيد للمسلمين، حيث يمارس المسلمون فيه بعض الطقوس مثل صلاة العيد، وتبادل التهاني والتبريكات، وزيارة الأقارب والجيران وصلة الأرحام، وذبح الأضاحي وتوزيعها كما أمر الإسلام، وفي هذا المقال سنقدم مجموعة من الرسائل عن عيد الأضحى، أول أيام عيد الأضحى المبارك هو اليوم العاشر من ذي الحجة ، و يتبعه ثلاثة أيام هي أيام التشريق ، و كل هذه الايام أيام عيد و فرح للمسلمين في كل مكان

رسائل تهنئة بعيد الأضحى

كل عام و أنت و من تحب بكل خير و سعادة .

أقبل عيد الاضحى ، و التهنئة فيه موصولة لكل قريب الى القلب حبيب الى الروح .

أسأل الله أن يعيد العيد عليكم سنين عديدة وأيام مديدة بصحة و افرة و قلب مطمئن .

اللهم اجعل لأحبابي عيد الاضحى عيدين ، عيد للفرحة و عيد للطاعة .

عيد أضحى مبارك أعاده الله عليكم بالخير و اليمن و البركات .

اللهم بلغ في العيد كل أحبابي مناهم ، و اعطهم كل ما يرجون و يطلبون .

بالخير يا قريب الى القلب مَسيناك، وبالورد و العنبر رشيناك، وبقدوم العيد و الفرحة هنيناك، ولو أنت قريب كنا حضناك .

يا رسائل الحب و الشوق اعلميه، وسلّمي على الغالي على قلبي وقبلّيه، و بالعيد المُبارك هنئيه .

كل عام وأنتَ بألف خير وصحة وسلامة وعافية، وعساك من عواده .

تهنئة بعيد الاضحى المبارك لكل حبيب ، و لكل قريب ، و لكل صاحب وفي وأخ حبيب